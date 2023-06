Omicidio Giulia Tramontano, Impagnatiello: “Ho fatto tutto da solo”

Hae ha affermato che, il 30enne che ha confessato di aver ucciso, la fidanzata 29enne incinta, ha sostenuto oggi, nel carcere milanese di San Vittore, l'interrogatorio di convalida davanti alla gip Angela Minerva. Il barman ha parlato davanti alla giudice per poco più di mezz'ora.

“Non è stato aiutato da nessuno – ha precisato il legale di Impagnatiello, Sebastiano Sartori – non ha cambiato versione, ha confermato quello che aveva detto l'altra notte, ha solo aggiunto particolari che riguardano l'ultima fase del delitto. Nega la premeditazione. In questo momento è in una situazione in cui inizia a percepire la realtà, in cui si è trovato già dall'interrogatorio davanti ai carabinieri. È una situazione angosciante e terribile, molto grave”. I genitori di lui erano coinvolti? “Assolutamente no” ha precisato l'avvocato che ha anche spiegato che può rimanere in carcere, dunque non sono state chieste misure alternative. Dice anche che deve approfondire alcuni aspetti della vicenda.

Nel comune di Senago sono tantissime le persone che stanno rendendo omaggio a Giulia Tramontano. La sindaca della città Magda Beretta ha proclamato il lutto cittadino sia ieri che oggi. Tantissime persone hanno partecipato alla veglia organizzata ieri sera dal Comune e stanno oggi continuando a portare fiori e palloncini nel luogo del delitto e davanti a una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Chiara Tramontano, sorella di Giulia, affida intanto il proprio sfogo a Instagram, dove ora si presenta come “sorella di Giulia e zia di Thiago”, il bambino che non vedrà mai la luce, promettendo “Sarò per sempre con voi”. Ringrazia per la “bella iniziativa” della raccolta fondi organizzata dai suoi colleghi a favore della sorella, uccisa a 29 anni incinta da 7 mesi dal fidanzato e aggiunge: “È difficile trovare una foto in cui tu non splenda. Hai il viso di chi non conosce cattiveria. Troppo ingenua per capire in che trappola ti trovassi”.