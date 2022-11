Auto prende fuoco nei pressi del cavalcavia. Il conducente esce in tempo dalla Clio

Pomeriggio intenso per i vigili del fuoco del Vicentino quello trascorso mercoledì, impegnati su più fronti con diverse squadre d’intervento, tra cui uno in Altovicentino a Chiuppano. La chiamata è giunta al 115 poco prima delle 16 di ieri con localizzazione sulla strada Sp349 del Costo, all’imbocco di un cavalcavia.

Allarme e richiesta di auto alle forze dell’ordine e ai pompieri generati dopo che una Renault Clio, abbandonata pochi secondi prima nella carreggiata di marcia, ha preso fuoco, a causa di un non meglio determinato corto circuito interno.

Salvo il conducente, che aveva accostato in fretta dopo aver percepito che qualcosa non andava per il verso giusto all’interno dell’abitacolo, qualche attimo prima che all’odore acre di bruciato seguisse il divampare di una fiammata.

I pompieri in servizio arrivati a Chiuppano dal distaccamento nord provinciale di Schio a bordo die due automezzi in dotazione hanno spento l’incendio sulla parte anteriore della Renault utilizzando la schiuma, anche se ormai l’automobile era andata irrimediabilmente distrutta. Le cause di probabile natura elettromeccanica risultano come da prassi al vaglio della squadra intervenuta, mentre le operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza dell’auto e del posto sono terminate dopo un’ora circa.