Fiamme dal motore dell’auto in marcia. Conducente in salvo, vettura in cenere

Ha accostato con prudenza appena in tempo per scendere dell’abitacolo della sua Bmw Serie 1, prima che la stessa prendesse fuoco e venisse irrimediabilmente divorata dalle fiamme. Dando immediatamente l’allarme dopo essersi messo in salvo.

Non ha riportato ustioni o ferite il conducente della vettura che intorno alle 11.15 di domenica mattina, appena passata la frazione di Meda di Velo d’Astico in direzione nord, ha preso fuoco dopo un problema ignoto all’interno del vano motore.

I vigili del fuoco del distaccamento di Schio sono intervenuti lungo la Sp30 a Velo d’Astico per l’incendio segnalato via telefono al 118, individuando l’automobile in panne sul ciglio della strada dopo che il fumo salito in colonna verso il cielo aveva già messo in guardia gli operatori del 115 in arrivo. L’azione di completo spegnimento del mezzo Bmw, alimentato a gasolio, ha richiesto alcune decine di minuti.

Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra di pompieri altovicentini intervenuta sul posto, impegnata per almeno due ore mezza, fino alle 13 di ieri. Il tratto di strada tra Meda e il centro di Velo d’Astico è rimasto parzialmente chiuso per consentire le operazioni di emergenza. Dopo aver avuto ragione delle lingue di fuoco i presenti si sono occupati della messa in sicurezza dell’area oggetto di bonifica.