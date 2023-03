Sinner in semifinale all’ATP Miami

Jannik Sinner prosegue la sua corsa e vola alle semifinali di Miami spazzando via Emil Ruusuvuori, numero 54 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-1 in appena 74' di gioco. L'azzurro, dopo un inizio balbettante e nonostante le condizioni di grande umidità e palla più pesante a causa della forte pioggia abbattutasi a Miami, centra la terza semifinale in un 1000 della carriera, la seconda in Florida dopo quella del 2021 e la seconda consecutiva dopo Indian Wells. Sinner, alla 20^ vittoria in questa stagione, è il settimo giocatore a raggiungere le semifinali nel 'Double' americano nella stessa stagione prima di compiere 22 anni dopo Agassi (1990), Courier (1991), Djokovic (2007), Murray (2007, 2009), Nadal (2008) e Alcaraz (2022).

Il forte temporale che si è abbattuto su Miami ha costretto gli organizzatori a cancellare il programma di ieri subito dopo la fine del match di Sinner. Alcaraz-Fritz è stata riprogrammata per stanotte, non prima dell'1. Un piccolo vantaggio per l'azzurro, che avrà 24 ore di riposo in più rispetto al rivale della semifinale.

Le parole di Sinner sul match: “Conosco bene Ruusuvuori, non è mai facile affrontarlo. Ho vinto i punti importanti, non è facile fermarsi quando sei in vantaggio. Al ritorno le condizioni erano diverse, le palle erano pesanti. Ogni volta che scendo in campo faccio del mio meglio, so di potermela giocare con chiunque e devo abituarmi alle partite importanti. Sono contento di essere ancora in semifinale. Ho giocato un buon tennis, ero concentrato e ho risposto meglio. Vediamo in semifinale come andrà”.