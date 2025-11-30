Papa oggi in Libano, ieri a Istanbul: dai conflitti in Medio Oriente e in Ucraina alle sfide tecnologiche e al clima

Questa mattina al termine della Liturgia Divina, presieduta dal Patriarca Bartolomeo I, nella Chiesa Patriarcale di San Giorgio, a Istanbul, Papa Leone XIV ha citato le sfide che le due Chiese devono affrontare, anche in merito all’uso delle nuove tecnologie, specialmente nel campo della comunicazione e ha parlato poi della minacciosa crisi ecologica. Il pontefice nel pomeriggio è arrivato a Beirut: inizia così la sua visita in Libano, seconda e delicata tappa del suo primo viaggio apostolico, che durerà fino al 2 dicembre.

Sul conflitto russo – ucraino il Papa ha ricordato come la Turchia abbia giocato un ruolo importante: “Il presidente Erdogan ha aiutato molto a convocare le due parti. Ancora non abbiamo visto purtroppo una soluzione però ci sono oggi di nuovo proposte concrete per la pace”, ha detto ancora il pontefice parlando con i giornalisti sul volo tra Istanbul e Beirut. “Speriamo che Erdogan, con i suoi rapporti con il Presidente di Russia, di Ucraina e di Stati Uniti possa aiutare a promuovere il dialogo, il cessate il fuoco e risolvere questo conflitto, questa guerra in Ucraina ma la Turchia ha un ruolo importante che potrebbe giocare anche in merito alla situazione in Medio Oriente per appoggiare la soluzione dei due Stati, tra Israele e Palestina.