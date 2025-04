A Pasquetta si va “A spasso per il Cielo” sul Pasubio, con doppia dedica a Enrico e Fabi

Camminare tra i sentieri nei boschi di montagna nel giorno di Pasquetta, ammirando il massiccio del Pasubio svettare tra le chiome degli alberi e passeggiando in compagnia. Si va ancora una volta “A spasso per il Cielo“, lunedì 21 aprile 2025, alzando gli occhi tra azzurro e nuvole con un pensiero speciale rivolto a un’amica fedele di Valli del Pasubio, che osserva la propria terra e la sua gente dall’alto. Una tradizione che si rinnova, due anni dopo l’edizione 2023 dopo la pausa di un anno fa a causa del meteo.

In ricordo di Fabiola, scomparsa di recente il 28 febbraio scorso, e di Enrico, giovane della vallata a cui la manifestazione è dedicata sin dal principio. Due motivi, insomma, in più, per valutare di prendere parte alla passeggiata organizzata non competitiva di 11 chilometri, a cui se ne aggiunge in realtà anche un terzo: contribuire a una missione del Sud Sudan, su proposta del Gruppo Giovani di Valli che la sostiene attraverso l’opera del vescovo vicentino di Bentiu Christian Carlassare, padre comboniano di Piovene Rocchette.

Il ricavato delle adesioni alla “marcia” sotto l’imponenza del Pasubio e tra la natura offerta dalla Val Leogra sarà infatti devoluto alle attività in corso in Sud Sudan. In questa edizione 2025 è previsto un unico percorso, non particolarmente impegnativo e quindi adatto a tutti (ma non percorribile con i passeggini), con partenza da Rifugio Balasso dalle 8.30 alle 10.30. Saranno quattro i punti di ristoro distribuiti sugli 11 km, per un itinerario che per i conoscitori del luogo passa per l’ex Colonia Alpina e Pian delle Fugazze e diversi punti di visione panoramica, toccando l’area dell’Ossario del Pasubio, l’imbocco del Vajo Stretto e la sempre accogliente località “Spianamenti”, con servita la pastasciutta per chi vorrà, prima di radunarsi in Malga Prà per rilassarsi nell’aria buona di montagna.

Iscrizioni aperte fino a venerdì, come da modalità riportate nella locandina dell’evento, al costo di 8 euro per l’adesione e piatto primo facoltativo. “A spasso per il Cielo – Enrico e Fabi camminano con noi” come ogni anno si tiene nel giorno festivo dopo la Pasqua e conta circa un migliaio di partecipanti: un modo, sano e divertente allo stesso tempo, per dare una mano stando all’aria aperta e in compagnia, riservando un pensiero a chi proprio questo cielo ringrazierà veglierà su tutti coloro che risponderanno sì all’invito. A supportare l’evento anche i Comuni di Valli del Pasubio e di Vallarsa. Info utili al sito del GGV.