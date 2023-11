Povertà, Coldiretti: in Italia in 3,1 milioni hanno chiesto aiuto per mangiare

Sonoilioni le persone che nell'ultimo anno in ItaliaTre milioni e 100mila persone che si sono rivolte alleo hanno fattoai quali hanno potuto accedere anche grazie allaespressa da parte della popolazione italiana. È la stima che arriva da, calcolata sulla base dei dati pubblicati dalIl fenomeno dell'indigenza alimentare riguarda sia i paesi poveri che quelli ricchi come l’Italia dove – sostiene Coldiretti – il numero deibisognosi di assistenza per cibarsi ha superato, ovvero un quinto del totale degli assistiti, ai quali vanno aggiuntisopra i 65 anni, oltre a una platea della fame e del disagio che coinvolge più di 2,1 milioni di persone fra i 16 e i 64 anni.

Stando a quanto evidenzia Coldiretti, tra coloro che chiedono aiuto per il cibo, più di 1 su 5 (ossia il 23%) è un migrante che nel nostro Paese non riesce a procurarsi da mangiare. Va poi considerato che ci sono anche oltre 90mila persone senza fissa dimora, che dunque vivono per strada, in rifugi di emergenza, in tende o anche in macchina. Di queste, peraltro, quasi 34mila sono disabili. Inoltre, secondo i calcoli condotti da Coldiretti, nel 2022 hanno ricevuto assistenza per mangiare anche 48mila ucraini che, a partire dal 24 febbraio, sono fuggiti dal loro Paese per l'invasione da parte dell'esercito russo e l'esplosione della guerra.



Ma il problema dell’accesso al cibo è rilevante anche nel resto del mondo dove la crisi alimentare globale, con gli shock climatici e i vari conflitti, nel 2022 ha colpito 122 milioni persone in più rispetto al 2019, per un numero stimato tra 691 e 783 milioni, pari a una media di 735 milioni di persone. Questo è il quadro che emerge dal rapporto “Lo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo” della Fao, analizzato da Coldiretti. Per sostenere i redditi degli agricoltori, soprattutto nelle zone più povere del pianeta dove sono più vulnerabili, e per garantire gli approvvigionamenti alimentari è nata dunque la prima Coalizione mondiale dei Farmers Market promossa da Coldiretti e Campagna Amica. Supportata dalla Fao, la coalizione è uno strumento per la diffusione dei mercati contadini nel mondo, con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo.