Primo maggio, sindacati a Monfalcone. Landini contro il governo: “Nessuna misura contro precarietà e povertà”

Sindacati riuniti a Monfalcone (Gorizia) per la Festa dei lavoratori: l’appuntamento è in piazza della Repubblica. Previsti gli interventi di Pierluigi Bombardieri (Uil), Luigi Sbarra (Cisl) e il leader della Cgil Maurizio Landini. Lo slogan scelto quest’anno per il Primo Maggio è “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”, un riferimento al ruolo europeo sui temi del lavoro e di contrasto alle guerre.

La segretaria del Pd Elly Schlein e il leader del M5S Giuseppe Conte si ritrovano invece a Portella della Ginestra, al corteo che annualmente commemora la strage di braccianti e contadini dell’1 maggio 1947. E dalle 15 e 15 al Circo Massimo di Roma prende il via il Concertone condotto da Noemi ed Ermal Meta. Oltre 50 gli artisti in cartellone pronti a salire sul palco. La linea artistica si sviluppa intorno al concept “Ascoltiamo il Futuro #1M2024”, per raccontare il presente e il futuro, in musica e non solo.

Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure dedicate ai lavoratori che prevede un bonus da 100 euro ai lavoratori a basso reddito e incentivi per assumere giovani e donne, soprattutto al Sud. “Un pacchetto propaganda” secondo il leader della Cgil Maurizio Landini che, in un’intervista a Repubblica punta il dito contro il governo, reo di non aver messo in campo “nessuna misura strutturale per contrastare la precarietà e la povertà, per la salute e sicurezza, per aumentare i salari”. “Una situazione che – puntualizza Landini – penalizza giovani e donne e che non sta più in piedi”.

“Siamo agli ennesimi interventi spot, già decisi da tempo e illustrati ai sindacati a poche ore dal Consiglio dei ministri. Non c’è nessuna misura strutturale” aggiunge Landini che specifica: “Le lavoratrici e i lavoratori non hanno bisogno di propaganda ma di aumentare realmente i salari e non di marchette elettorali che offrono a pochi qualche decina di euro lordi una tantum”.