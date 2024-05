Coppia di giovani escursionisti bloccata nel vajo sul Gruppo del Fumante. “Scortati” al sicuro

Si è registrato un intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di ieri sulle Piccole Dolomiti vicentine, e più precisamente sul Gruppo del Fumante in zona Rifugio Battisti, dunque nel territorio montano di Recoaro Terme.

Nessun alpinista o escursionista ferito o disperso ma una coppia di giovani vicentini in difficoltà, che aveva chiesto aiuto mentre si trovava nel canalone “Vajo Pelagatta”, intorno alle 14.30 dell’ultimo giorno di aprile, di fatto bloccati a proseguire su un’area franosa, se non affrontando dei seri pericoli.

Corretta quindi la loro decisione di interpellare il 118 per chiedere aiuto, attivando così la squadra del Cnsas-Soccorso Alpino, un po’ meno quella di spostarsi nonostante gli stessi operatori volontari avessero raccomandato loro di non muoversi dal posto dove erano stati localizzati. Secondo quanto emerso i due, partiti di buon mattino, non erano a conoscenza dei movimenti franosi in quell’area e, nella fase di ridiscesa verso l’auto lasciata a valle, non se l’erano sentita di proseguire.

A salire sul Gruppo del Fumante per recuperare un 27enne di Vicenza e un 30enne di Schio è stato dunque il team di competenza l’area di Recoaro e Valdagno, assicurandosi prima di intraprendere la missione che i due escursionisti fossero effettivamente illesi e quindi non c’era necessità di chiedere l’intervento dell’elisoccorso o di ambulanza dal più vicino ospedale, quello di Valdagno.

Il quartetto di esperti si è mosso verso Rifugio Battisti per il recupero dei due, venendo informati nel frattempo dei loro spostamenti fin quando la squadra è andata incontro per assicurarsi che rientrassero incolumi alla base.