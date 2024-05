Viaggio tra i prodotti a rischio cancro: tutelarsi è possibile. Ecco come

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La recente retata delle Fiamme Gialle nella quattro sedi vicentine degli Ipermercati Tosano, ha riportato d’attualità, il tema dell’importanza di documentarsi sulla composizione dei prodotti dedicati alla cosmesi e alla cura del corpo. Ma non solo. In molti ci hanno chiesto quali strumenti esistano per tutelarsi ed avere un’informazione aggiornata al riguardo: tra i più validi, il Rapex è un sistema comunitario di informazione rapida per i prodotti non conformi, grazie al quale le Autorità nazionali degli Stati membri notificano alla Commissione europea i prodotti (ad eccezione degli alimenti, farmaci e presidi medici) che rappresentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Quando si accerta la pericolosità di un prodotto di consumo (ad esempio un giocattolo, un articolo di puericoltura o un prodotto elettrico), l’Autorità nazionale competente adotta gli opportuni provvedimenti per eliminare il pericolo. A titolo esemplificativo può ritirare il prodotto dal mercato, richiamarlo se è già arrivato ai consumatori o vietarne la commercializzazione sul mercato nazionale. Il Punto di contatto nazionale segnala, attraverso l’applicazione on line – appunto l’applicazione Rapex – il prodotto alla Commissione europea informandola dei rischi che presenta e dei provvedimenti adottati dall’Autorità dello Stato membro in cui si è verificato l’evento per prevenire possibili rischi e incidenti.

Ed in tema di prodotti per il corpo, è il mensile Il Salvagente a offrire una lista aggiornata dei lotti ritirati dalle autorità italiane al Rapex: articoli contenenti, tra gli ingredienti, la sostanza denominata “Buthyphenil MethyIlpropional” – conosciuta anche come LILIAL o BMHCA – classificata tra le sostanze CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) riscontrate anche nel blitz all’interno dei supermercati vicentini.

La lista “nera”