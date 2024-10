Roma, corruzione e turbativa d’asta: arrestato il Dg di Sogei. Tra gli indagati anche il referente di Musk in Italia

Un dirigente della società Sogei è stato arrestato assieme a un imprenditore con l’accusa di corruzione. I due sono stati bloccati lunedì sera in flagranza di reato dalla guardia di finanza mentre avveniva la cessione di circa 15mila euro, denaro poi posto sotto sequestro. Indagate 14 società e 18 persone tra le quali, secondo quanto scrive la Gdf, il “referente di Elon Musk in Italia”. Gli arresti sono arrivati nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura di Roma riguardante corruzione e turbata libertà degli incanti. Lo Stato Maggiore della Difesa fa intanto sapere che assicurerà il massimo supporto alle autorità inquirenti: l’indagine della procura di Roma sugli appalti banditi da Sogei ha infatti coinvolto anche un capitano di fregata della Marina.

La Guardia di Finanza nell’informativa presente negli atti dell’indagine della Procura di Roma scrive: “Un articolato sistema corruttivo con diversi protagonisti e con ramificazioni sia all’interno del ministero della Difesa, sia in Sogei e sia infine al ministero dell’Interno”. Tra i soggetti economici interessati dalle perquisizioni figurano, in quanto sottoposte ad accertamenti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, le società quotate Digital Value Spa e Olidata Spa.