Auto in fiamme a bordo strada, chiamata d’emergenza per i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco con due squadre operative a metà pomeriggio nel centro di Thiene, dove un’automobile – una Fiat Uno Trend di colore bianco – è stata avvolta improvvisamente dalle fiamme. Scenario dell’emergenza improvvisa di oggi è via Filzi, proprio all’imbocco della strada che porta al quartiere di San Vicenzo dalla principale via Bassani nel centro cittadino.

Pompieri all’opera sul posto una manciata di minuti prima delle 16 e operazioni di messa in sicurezza e spegnimento completate in una decina di minuti, con il supporto di una delle pattuglie di polizia locale per gestire la circolazione dei veicoli in prossimità dell’area dove sorge il Teatro Comunale, ad appena 100 metri dal Municipio di Thiene.

Chi si trovava a bordo dell’utilitaria ha fatto in tempo a mettersi in salvo, accostando una cinquantina di metri dall’ingresso in via via Filzi, dopo la svolta a destra e soprattutto dopo aver percepito il malfunzionamento del mezzo datato. Il guidatore avrebbe sentito l’odore acre di bruciato provenire all’interno dell’abitacolo, verosimilmente dal vano motore. Subito dopo la chiamata al 115 e l’arrivo dei vigili del fuoco, rientrati alla sede intorno alle 16.30 a “missione compiuta”.

Le cause precise del problema accidentale sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, ma si tratterebbe di un probabile fenomeno di autocombustione, determinato da un corto circuito elettromeccanico interno. Le fiamme, spente dopo pochi minuti, non avrebbero intaccato altri veicoli o manufatti intorno alla zona di sosta. L’utilitaria è destinata ora allo sfasciacarrozze, per la parte anteriore devastata dall’incendio.