Roma, ladro ucciso durante un furto. Ferito un carabiniere

Un ladro è morto e un carabiniere è rimasto ferito a Roma, nel quartiere Eur, durante un tentativo di furto in un palazzo, avvenuto la scorsa notte.

Il fatto è accaduto in via Paolo Di Dono, quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in uno stabile adibito ad uffici, a seguito della segnalata presenza di persone sospette. A dare l’allarme è stato un guardiano notturno, insospettito da alcuni rumori.Due militari sono entrati nel cortile condominiale ed hanno tentato di bloccare uno dei malviventi,

Il gesto ha determinato la reazione dell’altro carabiniere che ha esploso due colpi con la pistola d’ordinanza all’indirizzo dell’aggressore, colpendolo mortalmente.

Il militare ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio per le cure del caso, mentre il complice, approfittando della concitazione del momento è riuscito a dileguarsi.

È in corso l’identificazione della vittima: si tratta di un siriano di 54 anni in possesso di regolare permesso di soggiorno e pregiudicato per diversi reati tra cui rapina. Sempre secondo quanto si apprende, sono confermati diversi segni di effrazione sul luogo in cui era stata segnalata la presenza di due persone sospette la scorsa notte all’Eur.