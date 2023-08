Rovereto, donna aggredita e uccisa. Piantedosi annuncia un pacchetto sicurezza

Stava attraversando il parco Nikolajewka di Rovereto, a ridosso del centro storico, quando è stata aggredita e picchiata brutalmente da uno sconosciuto che l’ha ridotta in fin di vita. Iris Setti, 61 anni, stava rientrando a casa dove viveva con l’anziana madre. Erano le 22.30 di sabato quando è incappata nella violenza di quell’uomo di circa 40 anni, senza fissa dimora, di origine straniera. La donna ha urlato con tutto il fiato che aveva in corpo per chiedere aiuto, ma i suoi sforzi non sono stati sufficienti a salvarle la vita. Iris Setti è morta nel corso della notte all’ospedale di Trento a causa delle ferite, dei numerosi traumi e della gravità delle percosse ricevute.

A dare l’allarme sono stati alcuni inquilini di un vicino condominio che hanno sentito le grida della donna e, dalle finestre, hanno visto la vittima a terra con i pantaloni abbassati e l’aggressore sopra di lei che la colpiva con un oggetto contundente al volto e in altre parti del corpo. L’uomo è fuggito via prima dell’arrivo delle forze dell’ordine ma poco dopo, anche per via del suo stato confusionale, probabilmente alterato dall’alcol, è stato fermato dai carabinieri e ora è indagato per omicidio. Il caso, che dalle prime ricotruzioni sembra essere un tentativo di violenza sessuale e rapina, ha avuto luogo pochi giorni dopo quello avvenuto ai danni di Maria Fait, infermiera in pensione, ammazzata dal vicino di casa al culmine di una lite.