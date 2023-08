Quando dire addio è davvero dura: Chiuppano piange l’anima bella di Angelo ‘Pessata’

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Ciò che dà un senso alla vita, lo dà anche alla morte”. E sicuramente quello che Angelo Segalla, scomparso venerdì all’età di 79 anni, ha dato alla sua comunità oltre che alla sua famiglia è quello di aiutarsi l’un altro con generosità e senza aspettarsi nulla in cambio: sentimenti che ora rimangono, come esempio e come ricordo indelebile, anche in questo momento in cui sembra tutto inesorabilmente finito.

E’ un duro colpo per Chiuppano dove Angelo ‘Pessata’ – questo il soprannome per distinguerlo dai tanti Segalla del paese – era l’anima di tanti momenti conviviali e di quell’umanità semplice e grandiosa al tempo stesso: “Di persone così un paese non ne ha mai abbastanza – spiega commosso il Sindaco Giuseppe Panozzo – un uomo schietto nel parlare, trasparente e diretto anche a costo di risultare quasi pungente, ma capace di una straordinaria diponibilità e di un raro senso della condivisione. Dovevamo organizzare un pranzo comunitario e lui si era già offerto, da amante della cucina, per gestire la cosa con lo stesso immancabile entusiasmo. Non posso che sentirmi vicino alla famiglia con tutto l’affetto possibile”.

Fabbro da una vita, gestiva coi figli Nadir e Ivo un’attività molto apprezzata: appassionato del suo orto che curava quotidianamente assieme alla moglie Fiorella, Angelo era una figura centrale anche nella locale sezione Alpini. “Questa mattina la campana ha suonato per Angelo – scrive in un accorato scritto di commiato il Prof. Bortolino Enzo Segalla – una notizia temuta come una frustata, che fa tanto male all’anima. Come chiuppanesi siamo profondamente scossi e attoniti. E’ franata una roccia della nostra comunità. Angelo Pessata (solo per un dettaglio anagrafico Segalla) per noi era un punto di riferimento, per i chiuppanesi come singole persone e come collettività: la sua casa, la sua grande officina tenevano sempre porte aperte per tutti. A volte per noi era il fabbro che risolveva ogni emergenza tecnica, a volte semplicemente l’amico pronto ad ascoltarti e a condividere passioni, problemi, emozioni”.

L’ultimo saluto ad Angelo è previsto per martedì 8 agosto alle ore 10.30 nella Chiesa arcipretale di Chiuppano: domani alle 19 invece, la recita del Santo Rosario. Eventuali offerte, così come da indicazioni dei familiari, saranno devolute alla scuola dell’infanzia di Chiuppano.