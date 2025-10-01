Sabaudia, precipita un aereo militare durante un addestramento: due le vittime

“Sono stati purtroppodalle squadre di soccorso a terra, nei pressi di alcuni rottami del velivolo,precipitato nella mattinata di oggi. Hanno perso la vita il Colonnello, istruttore e Comandante del 70° Stormo di Latina, e l’allievo pilota. Il velivolo era impegnato in una missione addestrativa quando, per motivi da accertare, è precipitato al suolo. L’impatto è avvenuto in una zona boschiva del Parco Nazionale del Circeo”.

La notizia è stata comunicata ai familiari delle vittime, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio.

L’incidente si è verificato durante una missione addestrativa, nell’area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta dove in quel momento non transitava nessuno. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Meloni: “Cordoglio e vicinanza ai familiari”. Via X è arrivato il cordoglio della presidente Meloni: “Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”.

Antonio Tajani: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa dei due militari dell’Italian air force rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo questa mattina a Sabaudia. Ho espresso le condoglianze al Generale Conserva e a tutta l’Arma azzurra. Un pensiero commosso ai famigliari delle vittime”, le fa eco il ministro degli Esteri .

Mattarella: “Profonda costernazione”. Appena appresa la notizia il capo dello Stato si è detto costernato e commosso dal “tragico incidente in cui hanno perso la vita due militari dell’Aeronautica Militare mentre erano impegnati in attività di volo nell’ambito di una missione addestrativa”. “In questa amara circostanza, scrive Mattarella al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano-, la prego di far giungere ai familiari e alla Forza Armata i miei sentimenti di cordoglio, solidarietà e intensa partecipazione al dolore”.