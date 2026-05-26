Morì investita da un camion: la Procura ordina accertamenti, indagato l’autista

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È indagato per omicidio stradale l’autista del camion di origini bosniache che il 18 maggio scorso a Pilastro di Orgiano, al confine con il territorio comunale di Sossano, ha travolto e ucciso Adorina Stellin, pensionata di 82 anni. Il fascicolo d’inchiesta è stato aperto dalla Procura di Vicenza che, per chiarire al meglio la dinamica dell’incidente mortale, ha disposto due diversi accertamenti tecnici irripetibili: l’autopsia sul corpo dell’anziana e la ricostruzione della dinamica direttamente sul luogo del sinistro.

I familiari della vittima hanno nominato come consulenti tecnici di parte la dottoressa Sarah Nalin e l’ingegnere Alberto Sartori, mentre il sostituto procuratore Jacopo Augusto Corno ha nominato come consulenti della Procura il dottor Antonello Cirnelli e l’ingegnere Claudio Coral. I risultati degli accertamenti saranno a disposizione entro 60 giorni.

“È nostra ferma volontà chiarire cosa esattamente sia accaduto in quei tragici momenti – spiega Massimo Gottardo, responsabile di Giesse Vicenza, gruppo che si occupa del risarcimento danni – I familiari chiedono solamente la verità: la signora Adorina era una persona estremamente coscienziosa e scrupolosa, sempre attenta nell’utilizzo della bici con cui tanto amava spostarsi in paese sia per visitare i propri affetti che per svolgere in autonomia le commissioni”.

Entrambi gli accertamenti si svolgeranno giovedì mattina subito dopo il giuramento dei consulenti. Per le esequie si attende il nulla osta della Procura: se arriverà entro sera, potrebbero essere celebrate venerdì o sabato nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice.

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