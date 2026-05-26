Tre feriti nello scontro all’incrocio tra due auto, una finisce contro un muro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 26 maggio, intorno alle 10.45, all’incrocio tra via Isonzo e via Bacchiglione a Thiene, in zona piscine. Il bilancio è di tre persone ferite e trasportate in ospedale, oltre a ingenti danni ai veicoli e a una proprietà privata. ​Secondo una prima ricostruzione B.J., una donna di 55 anni residente a Thiene alla guida di una Renault, stava percorrendo via Isonzo in direzione via Bacchiglione. Per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle autorità, l’auto si è scontrata violentemente con una Nissan, condotta da S.O., settantasettenne del posto, che viaggiava lungo via Bacchiglione verso via Lavarone.

​A causa del violento impatto, il conducente della Nissan ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro la recinzione di un’abitazione privata, danneggiandola pesantemente. Ad avere la peggio sono stati i due automobilisti e una passeggera che viaggiava a bordo della Nissan. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari del Suem 118 con un’ambulanza. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, il personale medico ha predisposto il trasferimento di tutti e tre i feriti all’ospedale di Santorso.

Data la natura dei veicoli coinvolti, uno elettrico e l’altro ibrido, si è reso necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi, che hanno riportato danni critici, ed evitare potenziali rischi legati alle batterie. ​Per permettere le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e i rilievi di rito, sono state impiegate due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino. Gli agenti si sono occupati della gestione della viabilità.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.