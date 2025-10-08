San Francesco, ok da Mattarella alla legge. Ma “aspetti critici” da valutare

, ma secondo gli ultimi aggiornamenti ci sarebbero degli. Lo si legge nel testo che accompagna la promulgazione, col presidente della Repubblica che si rivolge direttamente ai presidenti di Camera e Senato. “Ho provveduto alla promulgazione della legge – pur se il suo testo presenta alcuni aspetti critici che avverto il dovere di segnalare – in considerazione del significato del provvedimento e della circostanza che i rilievi non riguardano profili di natura costituzionale”.Più precisamente, al fatto che la festa di San Francesco non potrebbe essere sia religiosa che non religiosa. A questo proposito il Quirinale è chiamato a fare una scelta. E i presidenti Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana sono stati avvisati. Intanto, nella lettera pubblicata a seguito della promulgazione – e firmata da Mattarella – si legge che “L'articolo 1 della legge, al primo comma – al fine di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà – istituisce la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno”.

Non solo. “Conseguentemente, il secondo comma inserisce il 4 ottobre, quale “festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia”, nell'elenco dei giorni considerati festivi a livello nazionale dai quali derivano gli effetti dell'osservanza del completo orario festivo nei luoghi di lavoro e del divieto di compiere determinati atti giuridici. Il terzo comma dello stesso articolo – prosegue ancora il comunicato – 1 modifica la legge 4 marzo 1958 n. 132, “Ricorrenza festiva del 4 ottobre in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena”, limitandosi a espungere dalla legge e dal suo titolo ogni riferimento a San Francesco”, riporta la nota del Quirinale.