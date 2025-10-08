Shanghai, Musetti perde e saluta il torneo. A rischio la qualificazione alle Finals

Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Lorenzoallo Shanghai Masters. L'azzurro ha ceduto in due set a un ottimo Felix Auger-Aliassime, che ora affronterà il francese Arhtur Rinderknech per un posto in semifinale. 6-4 6-2 i parziali di gioco in meno di un'ora e mezza di partita.

Per Musetti, dunque, c'è stato poco da fare. Visto che il canadese ha dominato il match, dettandone i ritmi fin dai primissimi scambi, risultando letale al servizio e concedendo solo tre palle break all'avversario, tutte annullate. Un Musetti poco brillante, e anche parecchio nervoso nel finale, vede ora insidiata la sua ottava posizione nella Race, l'ultima buona per un posto nelle Atp Finals di Torino: con questa vittoria Auger-Aliassime lo avvicina infatti in classifica portandosi a 530 punti di distacco.

E ora le preoccupazioni di Musetti sono tutte legate alle Finals. La sconfitta di Shanghai rimette in discussione la sua qualificazione, sapendo che molto dipenderà anche dal cammino che Auger-Aliassime riuscirà a fare in Cina. Certo è che se Musetti dovesse perdere il posto sarebbe un grande peccato. Non solo per il tennista stesso, ma anche per l'Italia.