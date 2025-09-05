Sanità, via libera a “scudo penale” per i medici: perseguibili solo per colpa grave

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega che riforma le professioni sanitarie, che interviene anche sulla responsabilità professionale. Via libera dunque allo “scudo penale” per i medici, che diventano perseguibili solo in caso di “colpa grave”.

I ministri della Salute, Orazio Schillaci, e quello della Giustizia, Carlo Nordio, spiegano: “La norma mira a ridurre gli effetti perniciosi della cosiddetta medicina difensiva, che a sua volta è conseguente alle numerose e spesso infondate denunce nei confronti dei medici, con ricadute disastrose per l’efficienza del servizio sanitario e per la stessa salute dei cittadini. La medicina difensiva, che costa mediamente 11 miliardi l’anno e allunga le liste d’attesa, infatti, induce i medici a prescrivere esami costosi, spesso inutili e invasivi, che non soltanto gravano sui bilanci delle ASL ma ritardano gli interventi sui malati realmente bisognosi, che non hanno l’ardire di prospettare ai medici eventuali azioni risarcitorie”.