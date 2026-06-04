Punti nascita: Valdagno verso la chiusura, Asiago si salva. Scontro Pd – Fdi

Una rete da ridisegnare, tra calo delle nascite e richiami da Roma su sicurezza ed efficienza. La Giunta regionale del Veneto mette mano all’organizzazione dei punti nascita e nel Vicentino emerge una linea chiara: Asiago si salva, mentre per Valdagno si avvia il percorso di riconversione che porta alla soppressione del servizio. Ma attorno alla decisione si accende subito il confronto politico, con un duro botta e risposta tra centrodestra e centrosinistra.

Un riassetto che arriva dopo il parere negativo del Comitato Percorso Nascita nazionale (CPNn) sulle deroghe richieste dalla Regione per mantenere aperti i punti nascita con meno di 500 parti all’anno. Un pronunciamento che mette Palazzo Balbi davanti ad un bivio, anche alla luce del rischio di rilievi sulla qualità dei servizi sanitari per le annualità 2022 e 2023. Da qui la scelta di aggiornare la rete, puntando su una maggiore concentrazione delle attività e su standard più elevati di sicurezza.

Se Asiago viene confermato per le sue peculiarità territoriali diversa è la sorte di Valdagno, inserito tra i presìdi destinati alla riconversione insieme ad Adria, Portogruaro e Castelfranco Veneto. Nonostante i numeri contenuti infatti, il punto nascita dell’Altopiano viene preservato per ragioni legate alla specificità del territorio. La Giunta ha evidenziato come la posizione geografica – oltre i mille metri di altitudine – e le difficoltà di collegamento, soprattutto nei mesi invernali, rendano problematico il trasferimento delle partorienti verso le strutture di pianura. I tempi di percorrenza possono raggiungere anche l’ora e mezza, tra neve e traffico turistico. Non solo logistica. Nella valutazione regionale pesa anche il progressivo rafforzamento organizzativo dell’ospedale di Asiago, con il potenziamento delle dotazioni e una gestione condivisa del personale con altri presidi, come Bassano e Santorso, per garantire standard adeguati di sicurezza. Non così per l’altro punto vicentino, invece, benché di riferimento per l’intera valle dell’Agno, un comprensorio comunque vasto e complesso.

Una decisione che ha trovato immediatamente eco nel dibattito politico. Dal fronte del centrodestra arriva infatti la presa di posizione del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Claudio Borga, che respinge le accuse e invita a guardare al quadro normativo nazionale. “È bene chiarire ai cittadini un aspetto fondamentale: l’eventuale chiusura dei punti nascita non nasce da una scelta del Governo Meloni né della Giunta regionale – afferma – ma dall’applicazione di una normativa nazionale introdotta durante il Governo Renzi, con il decreto Lorenzin, che ha fissato standard minimi per mantenere attivi questi servizi”.