Scuola, Bianchi: “Il 13 settembre tutti i professori in cattedra”, nel rispetto della privacy

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La scuola riparte in presenza e in sicurezza, lo ha assicurato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che alla Camera ha ribadito: “Il 13 settembre tutti i professori saranno in cattedra”.

I numeri della scuola. Il ministro ha quindi snocciolato i numeri che riguardano il mondo della scuola, dove lavorano “oltre 857mila docenti”. Quest’anno ha sottolineato Bianchi, “avremo 58.735 mila posizioni a ruolo e 113.544 mila incarichi annuali assegnati”.

L’importanza del sostegno. “L’anno scorso si giunse a fare assunzioni in ruolo per 19.995, di cui 1.778 di sostegno”, ha ricordato il titolare dell’Istruzione, mentre quest’anno “possiamo muoverci avendo come residuo solo le assegnazioni di breve e brevissimo periodo che faranno i presidi”. “Dopo anni, non mesi, anni, così difficili”, ci è sembrato doveroso “dare la massima attenzione ai nostri ragazzi che più la richiedevano”. Con questi numeri, ha continuato Bianchi, credo che “siamo in grado di dare risposte alle nostre famiglie”.

Il ministro ha poi spiegato come funzionerà il controllo del Green pass per il personale scolastico, nel pieno rispetto della privacy. “Un ringraziamento speciale va al presidente dell’Autorità Garante dei dati personali, Prof. Pasquale Stanzione. Abbiamo lavorato d’estate con lui e abbiamo ottenuto un grande risultato che permette dal 13 di settembre, a tutte le scuole, di avere sul pc del Preside e soltanto sul suo, la lista del personale presente in quella scuola, semplicemente con il bollino rosso o verde” per certificare lo stato vaccinale”.