Sedicenni investite a Roma: oggi i funerali di Gaia e Camilla

Si svolgeranno stamattina alle 10:30 i funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due giovani amiche di 16 anni investite e uccise in Corso Francia, la notte del 22 dicembre, da un’auto guidata da Pietro Genovese.

Le esequie si terranno presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore. Intanto il gip, Bernadette Nicotra, ha accolto le motivazioni della procura e deciso di applicare al figlio del regista Paolo gli arresti domiciliari.

Il 20 enne è indagato per omicidio stradale. I domiciliari sono stati decisi dopo che al giovane, a seguito dell’incidente, è stato riscontrato un tasso alcolemico dell’1,4 oltre a tracce di varie sostanze stupefacenti; Genovese in passato era stato trovato in possesso di droga per uso personale. Il gip scrive: “Il conducente del suv ha guidato con imprudenza e imperizia”.

Le tracce di droga nel sangue però non dimostrano che il giovane fosse alla guida sotto effetto di quelle sostanze. Per questo il gip di Roma ha escluso l’aggravante dell’alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.

Come scrive il gip, Bernadette Nicotra, nell’ordinanza di custodia cautelare “le sostanze stupefacenti riscontrate sebbene presenti ben potevano essere state assunte dal Genovese in epoca precedente”.