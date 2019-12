Previsioni meteo del 27/29 dicembre 2019. Aria fredda in arrivo dai Balcani

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

VENERDI 27 DICEMBRE

Da sereno a poco nuvoloso sul Vicentino. Le correnti si disporranno da nord est. Si avvertirà un primo calo termico in quota, mentre sull’alta pianura e nelle valli ci saranno gli ultimi effetti dei tiepidi venti di foehn che hanno mantenuto alte le temperature negli ultimi giorni, i primi invernali secondo il calendario.

SABATO 28 DICEMBRE

L’aria fredda in arrivo dai Balcani farà scendere le temperature di almeno 4-5°, tutta via il tempo rimarrà sereno. Minime in pianura tra -1° e +1°.