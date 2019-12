Calciomercato, squadre milanesi molto attive. Ibrahimovic al Milan. Inter, l’affare Vidal si complica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Manca una settimana all’apertura della sessione invernale di calciomercato. Intanto, molti club lavorano su alcuni affari importanti da annunciare a breve. In Italia, sono particolarmente attive le milanesi. Milan: Zlatan Ibrahimovic ha detto sì. L’attaccante svedese sbarcherà a Milano nei prossimi giorni; forse il 30 dicembre alla ripresa degli allenamenti.

E’ dunque il 38enne Ibra il primo rinforzo della campagna acquisti invernale rossonera. Ibrahimovic sarà a disposizione del tecnico Stefano Pioli già per il giorno dell’Epifania per Milan-Sampdoria di campionato.

Bisogna considerare però che il bomber svedese è fermo da metà novembre scorso e avrà quindi bisogno di due-tre settimane di tempo per recuperare un buono stato di forma. Questi i dettagli dell’accordo: Ibra torna al Milan con un contratto di sei mesi ma facilmente prolungabili a 18, attraverso degli obiettivi personali da centrare. Le parti adesso stanno lavorando sugli ultimi dettagli, poi ci sarà l’ufficializzazione.



Passiamo alla sponda nerazzurra del Naviglio: Inter, l’affare Vidal si complica. Secondo il Mundo Deportivo, la cessione in prestito di Alena al Betis Siviglia bloccherebbe la cessione del cileno ai nerazzurri.

Valverde, infatti, resterebbe molto corto a centrocampo e avrebbe posto il suo veto sul trasferimento di Vidal alla corte di Conte. Il centrocampista blaugrana, nel frattempo, aveva fatto sapere che avrebbe preso la propria decisione in questi giorni di vacanza. Una decisione che i nerazzurri attendevano con ansia per poter portare l’assalto definitivo al Barça. Intanto i nerazzurri sono vicini a chiudere con il Chelsea per Marcos Alonso: l’offerta dell’Inter è di 6 milioni per il prestito oneroso e 15 per il diritto di riscatto. C’è ottimismo sulla buona riuscita della trattativa.