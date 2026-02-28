Serata cover a Sanremo, vince Ditonellapiaga che duetta con TonyPitony
Nella quarta serata del festival di Sanremo i concorrenti non hanno cantato i propri inediti, ma hanno reinterpretato grandi successi italiani e stranieri del passato, insieme a ospiti speciali dello spettacolo e della scena musicale.
Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, co-conduttori della serata Bianca Balti, tornata all’Ariston dopo un anno dal racconto della sua battaglia contro il tumore ovarico, e Alessandro Siani, nome tenuto segreto fino a pochi minuti prima dell’inizio della serata.
Durante la serata è stato assegnato il premio alla carriera a Caterina Caselli, a 60 anni dal successo di ‘Nessuno mi può giudicare’.
La classifica
Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady is a Tramp
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit The Road Jack
Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
Bambole di Pezza con Cristina d’Avena – Occhi di gatto
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
Luché con Gianluca Grignani – Falco a metà