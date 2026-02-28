Serata cover a Sanremo, vince Ditonellapiaga che duetta con TonyPitony

Sono Ditonellapiaga e TonyPitony i vincitori della serata delle cover a Sanremo 2026, grazie alla loro performance di ‘The Lady is a Tramp’. Al secondo posto Sayf, che con Alex Britti e Mario Biondi ha cantato ‘Hit the road Jack’, e al terzo posto Arisa, che con il Coro Teatro Regio di Parma ha interpretato ‘Quello che le donne non dicono’. Si tratta del risultato dei voti di tutte le giurie: televoto (34%), radio (33%) e sala stampa tv e web (33%).

Nella quarta serata del festival di Sanremo i concorrenti non hanno cantato i propri inediti, ma hanno reinterpretato grandi successi italiani e stranieri del passato, insieme a ospiti speciali dello spettacolo e della scena musicale.

Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, co-conduttori della serata Bianca Balti, tornata all’Ariston dopo un anno dal racconto della sua battaglia contro il tumore ovarico, e Alessandro Siani, nome tenuto segreto fino a pochi minuti prima dell’inizio della serata.

Durante la serata è stato assegnato il premio alla carriera a Caterina Caselli, a 60 anni dal successo di ‘Nessuno mi può giudicare’.

La classifica

Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady is a Tramp

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit The Road Jack

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza con Cristina d’Avena – Occhi di gatto

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Luché con Gianluca Grignani – Falco a metà