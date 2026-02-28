Auto sui binari a causa della nebbia, intervengono i vigili del fuoco: nessun ferito

Rocambolesco incidente nella notte a Cassola. Probabilmente a causa della densa nebbia che ha avvolto il territorio a partire dalla notte, un auto ha imboccato i binari ferroviari a partire dal passaggio a livello. I vigili del fuoco di Bassano, giunti rapidamente sul posto, hanno messo in sicurezza la vettura e la rete ferroviaria, che é stata temporaneamente interrotta. Sul posto anche le forze dell’ordine e i tecnici della rete ferroviaria. Non si sono registrati feriti e l’intervento si é concluso in circa due ore.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.