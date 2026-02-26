Sanremo, L’Eco Vicentino è nella giuria del Festival! E domani imperdibile diretta

Giorni di grande entusiasmo per L’Eco Vicentino: per la prima volta la nostra testata è stata selezionata tra quelle che compongono la Giuria della Sala Stampa del Festival di Sanremo, un riconoscimento che premia anni di lavoro, credibilità e passione. È un invito a entrare nel cuore del Festival, a respirarne l’energia da dentro, a raccontarlo con lo sguardo curioso e autentico che da sempre ci contraddistingue.

E a rappresentare l’intera famiglia dell’Eco – quella della radio e quella del giornale, unite da un’unica voce – ci sarà Marco Sartori, giovane speaker di Sbeco, che in questi giorni ha già iniziato a muoversi tra corridoi, backstage e vibrazioni festivaliere raccogliendo impressioni, retroscena e piccole storie che profumano di Ariston. Il suo racconto, fresco e diretto, sarà il filo rosso dello speciale in onda domani sera, un appuntamento pensato non solo per chi vive Sanremo come un rito irrinunciabile, ma anche per chi solitamente lo guarda da lontano. Perché quest’anno, più che mai, il Festival lo portiamo noi da voi: con la nostra voce, con la nostra presenza in giuria, con la voglia di condividere ciò che accade dietro le quinte e ciò che la televisione non mostra. E soprattutto per guardare oltre lo show per parlare di quell’arte che unisce popoli e persone che è la musica.

La diretta di domani, venerdì 27 dalle 20.30, sarà un viaggio dentro la musica e dentro l’atmosfera sanremese, un racconto corale fatto di commenti, aneddoti, esperienze e punti di vista diversi. In studio avremo ospiti che la musica la vivono ogni giorno: Bruno Corradin, musicista e cantautore dalla sensibilità ironica e raffinata, già speaker di punta con L’Elefante Bianco; Caterina Bonafé, cantante, vocal coach e musico-terapeuta capace di leggere la voce come un’emozione; Federico Fellinium, cantautore e performer che porta con sé energia e teatralità; e Nicole Fecchio, giovane artista e portatrice sana di good vibes, pronta a colorare la serata con spontaneità e il giusto tocco di charme, in attesa di vederla in nuovo programma sempre con Radio Eco Vicentino. Qui il link per seguirci domani sera!