Siti sessisti, denunce da tutta Italia. Chiude uno dei portali travolti dalla bufera

Tutto è partito dal gruppo Facebook “Mia moglie” che conta oltre 30mila iscritti, ora oscurato. Nelle scorse ore l’attenzione si è invece posta sul sito Phica.eu, che ha appena chiuso: stanno arrivando alla Polizia postale denunce da tutta Italia da parte di donne che hanno scoperto loro foto rubate e finite su entrambi i canali. La Polizia postale ha avviato indagini per risalire a chi gestisce le piattaforme sono in corso verifiche anche per stabilire le modalità con cui sono state trafugate e diffuse le foto e per arrivare a identificare anche gli autori dei commenti.

Nella home page del sito ora compare un comunicato nel quale si annunciano i motivi della chiusura. Nel testo si legge che “nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a bloccare in tempo tutti quei comportamenti tossici“, e che per questo è stata presa la decisione di chiudere cancellando tutti i post. Gli amministratori sottolineano: “In oltre 20 anni abbiamo sempre collaborato con le forze dell’ordine italiane e internazionali, contribuendo attivamente anche a casi importanti, fornendo ogni volta dati e supporto per assicurare alla giustizia chi commetteva crimini”.

Nella home page del sito compare anche un invito: “Se sono stati violati i tuoi diritti scrivici con il link così procederemo a rimuoverlo. Il sito, continua la nota era nato come piattaforma di discussione e di condivisione personale, con uno spazio dedicato a chi desiderava certificarsi e condividere i propri contenuti in un ambiente sicuro. Purtroppo, come accade in ogni social network, ci sono sempre persone che usano in modo scorretto le piattaforme, danneggiandone lo spirito e il senso originario”.