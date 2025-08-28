Tragedia alla “Corrinconca”, aperta un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Mattia Sella

La Procura della Repubblica di Vicenza, in base alle risultanze delle indagini dei carabinieri di Thiene, ha deciso di avviare un’inchiesta per omicidio colposo – per il momento a carico di ignoti – in relazione alla morte di Mattia Sella alla Corrinconca di Thiene, lo scorso 30 luglio. A riportare la notizia è Il Giornale di Vicenza.

Come si ricorderà Sella stava partecipando alla tradizionale gara di corsa del quartiere a sud den centro thienese. Il podista 35enne, raggiunto il traguardo, si è prima appoggiato ad una transenna, per poi accasciarsi al suolo, privo di battito cardiaco. Immediati i soccorsi da parte dei medici e dei volontari della Croce Rossa presenti sul posto, ai quali si è poi aggregata un’ambulanza medicalizzata del Suem 118 dell’ospedale di Santorso. I tentativi di rianimazione, proseguiti per 40 minuti, si sono però rivelati vani: alla fine i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del partecipante alla manifestazione sportiva.

Ora la Procura vuole vederci chiaro. In attesa dell’esito dell’esame autoptico condotto da Dario Raniero, anatomopatologo dell’ateneo di Verona, gli inquirenti – secondo quanto riporta il quotidiano locale – hanno deciso di aprire il fascicolo a seguito della relazione presentata dai carabinieri della stazione di Thiene. Stando a quanto appurato dai militari dell’Arma, Mattia Sella aveva subito un intervento chirurgico al cuore nel 2018. Ciò nonostante, gli accertamenti medici successivi (tra cui quello al quale si era sottoposto lo stesso podista cinque giorni prima della gara) avevano stabilito l’idoneità del 35enne all’attività sportiva non agonistica. È quindi questa la ragione che avrebbe spinto i magistrati berici ad agire: chiarire qual’è stata la causa di un decesso così improvviso e inaspettato e individuare eventuali responsabilità in capo a chi ha eseguito quelle veriche cliniche.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.