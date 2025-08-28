Maltempo, allerta rossa in Lombardia, arancione in Liguria e Piemonte. Auto nel Po: morti due anziani
Allerta rossa per rischio idrogeologico in Lombardia e arancione su Liguria e Piemonte. L’avviso meteo è stato emesso dalla Protezione civile, secondo cui una perturbazione di origine atlantica in transito sulla Francia si avvicina progressivamente all’Italia, portando verso le nostre regioni settentrionali correnti fortemente instabili. Previsto quindi forte maltempo inizialmente sul nord-ovest e poi sul nord-est e sulla Toscana, con temporali e vento forte, e con la possibilità di grandinate.
L’avviso scattato ieri sera con precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio o temporale persistente sul Piemonte, in estensione a Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia e, dal pomeriggio di oggi, al Trentino Alto Adige, al Veneto e alla Toscana centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
Allerta arancione a Milano. Tra le aree sotto osservazione c’è Milano, dove c’è un’allerta meteo arancione, cioè moderata, per rischio idrogeologico, e gialla, ordinaria: si prevedono infatti forti piogge che dalla notte cadranno a nord della città che potranno portare a significativi innalzamenti e rischio esondazioni di Lambro e Seveso, quindi il Comune raccomanda attenzione nelle zone a rischio di questi fiumi. Palazzo Marino dice inoltre di evitare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate durante l’allerta, di non sostare sotto e nei pressi di impalcature dei cantieri, dehors e tende.