Tennis, capolavoro Paolini: batte Gauff a Cincinnati e vola in semifinale. Stasera Sinner-Atmane

E' successo, di nuovo. Jasmine Paolini rifila la terza sconfitta di fila a Coco Gauff, numero due al mondo, e al termine di una partita tutta in rimonta, vola in semifinale al Wta 1000 di Cincinnati. Il match finisce 2-6 6-4 6-3, in poco più di 2 ore di gioco con la toscana che mette a segno una prestazione straordinaria: l’azzurra, testa di serie numero 7, va sotto il primo set ma poi si impone al secondo e al terzo trovando la chiave, ancora una volta, per mettere in difficoltà l'avversaria. Gauff ha chiuso la partita con la bellezza di 62 errori non forzati, un numero enorme.



Per Paolini ora c’è un vero e proprio tour de force. Oggi l’azzurra giocherà (nella notte italiana) la semifinale di doppio con Sara Errani (contro Guo/Panova), domani la semifinale nel singolare contro Veronika Kudermetova e in caso di vittoria la finale di doppio, lunedì l’eventuale finale in singolare.



Torna in campo oggi anche Jannik Sinner. Nel giorno del suo 24° compleanno, il numero 1 al mondo sfiderà per un posto in finale e per la prima volta in carriera il francese Terence Atmane, numero 136 al mondo e vera rivelazione di questo torneo. Non prima delle 24 si giocherà anche la seconda semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Nel doppio maschile, la coppia azzurra composta da Musetti e Sonego affronterà in semifinale il duo inglese Salisbury/Skupski.