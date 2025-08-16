Il Vicenza tiene testa per 40′ al Genoa, poi saluta la Coppa Italia. Ko 3-0 (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Applausi caldi e sudati di Ferragosto a tutti, passaggio del turno per il Genoa. Si ferma al secondo atto l’avventura tricolore di coppa delle big d’Italia per il L.R. Vicenza, che perde per 3-0 allo Stadio Ferraris contro i rossoblu di Vieira, con squadra in ogni caso applaudita dai propri tifosi.

Buona tenuta per quasi un tempo, ma i gol subiti tra il 40′ e il 46′ prima dell’intervallo hanno deciso la qualificazione ai 16esimi di finali per il club di serie A. Oltre 500 i tifosi di fede biancorossa al seguito, partiti dal Veneto in direzione Liguria in una giornata di solito dedicata alle vacanze. E non è mancato qualche vicentino in villeggiatura proprio da quelle parti a optare per il “diversivo” pallone dalle Cinque Terre e dintorni.

La partita mostra un buon Vicenza all’approccio al match per la prima mezz’ora. Pare quasi inevitabile la presa di campo e il predominio spiccato dei genoani, che per la verità non spingono con la convinzione che ci si aspetterebbe da una squadra di due categorie superiori. Il bel gol al 40′ firmato dal 20enne argentino Valentin Carboni sblocca i padroni di casa, ma è una mezza papera di Massolo – in uscita a vuoto su una punizione tesa – a favorire il raddoppio rossoblu su autogol di Benassai, che segna il match. Nella ripresa sui piedi di Caferri la chance più importante in avanti, tiro alto, poi arriva subito il tris su eurogol di Stanciu, e il resto è accademia fino al 90′.

L’incontro che ha aperto il tabellone ufficiale di Coppa Italia Frecciarossa ieri è andato in onda in diretta tv sui canali Mediaset, in chiaro su Italia Uno. Da ricordare che i biancorossi domenica scorsa avevano estromesso la rivale delle ultime stagioni di C, il Padova (ora in B), con un 2-0 a domicilio allo Stadio Euganeo, approdando alla fase finale a 48 squadre di A e B. Oltre al debutto in campionato di domenica 24 agosto, in serie C, per il “Lane” ci sarà la partecipazione alla coppa di questa categoria a partire da settembre.

Assenti ieri per diversi infortuni il portiere titolare neoarrivato Gagno, il capitano Costa e i centrocampisti Zonta e Talarico. Per il Genoa prossimo avversario l’Empoli.

