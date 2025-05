Tentato omicidio di un 13enne a Milano, fermato l’autore dell’accoltellamento

I carabinieri di Milano hanno individuato a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, il presunto autore dell’accoltellamento di un 13enne e del suo cane avvenuto venerdì pomeriggio nel centro del capoluogo lombardo. L’autore sarebbe un 27enne cubano, fermato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo aveva una ferita da taglio alla mano destra, compatibile con l’aggressione. Recuperata anche dell’arma del delitto – un coltello con una lama di circa 20 centimetri – occultata in un campo vicino a via Aldo Merigli a Pozzuolo Martesana. L’uomo ha anche consegnato i vestiti indossati durante il fatto. Il fermato è ora a San Vittore.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Secondo la testimonianza di un amico della vittima, il 19enne che lo ha portato in macchina in ospedale, il 27enne avrebbe aggredito e ferito con un coltello il 13enne nel corso di una lite per una cessione di stupefacenti. Il soccorritore in un primo momento aveva detto di essere passato dal luogo per caso ma ha poi ammesso di conoscere la vittima e di essere andato con lui a comprare dello stupefacente. Anche il cane del ferito, un rottweiler, è stato accoltellato ed è morto in una clinica veterinaria. Il tredicenne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Fatebenefratelli per una ferita penetrante al lato destro del torace, con perforazione polmonare. Secondo i sanitari, pur grave, non sarebbe in pericolo di vita e sembra essere stato stabilizzato.

