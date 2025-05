Falsi annunci funebri sulla segretaria comunale, la sindaca: “Noi uniti contro ogni minaccia”

False epigrafi che annunciano la morte della segretaria comunale. Succede ad Altavilla Vicentina dove l’amministrazione comunale ha subito condannato con fermezza le gravi minacce di morte e gli insulti sessisti rivolti alla Segretaria Generale, Cristina Floriani, attraverso volantini affissi in maniera anonima nelle bacheche degli annunci funebri presenti sul territorio comunale.

“Ci troviamo di fronte a un gesto vile, intollerabile e lesivo non solo della dignità di una persona, ma dell’intera istituzione comunale – dichiara la Sindaca Rossella Zatton –. La diffusione di un finto manifesto funebre con contenuti offensivi rappresenta un attacco gravissimo al senso civico, al rispetto umano e ai valori democratici che tutti noi siamo chiamati a tutelare.” La Sindaca ha prontamente informato la Prefettura, che ha reagito con sdegno e ha convocato d’urgenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. “Il Prefetto ha espresso indignazione per l’accaduto, riconoscendo che un simile attacco colpisce direttamente un’istituzione dello Stato”, ha aggiunto Zatton.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri, ai quali l’Amministrazione esprime piena fiducia e gratitudine per la tempestività e la serietà con cui stanno operando. “Desidero esprimere piena solidarietà alla dottoressa Floriani – prosegue la Sindaca – e ribadire che l’amministrazione comunale sarà sempre al fianco dei propri dipendenti contro ogni forma di intimidazione, odio e volgarità. Questo non è un attacco politico, ma un vero e proprio attentato alla convivenza civile e al buon funzionamento delle istituzioni pubbliche.” Il Comune si è già attivato per fare piena luce sull’accaduto e collaborerà con le autorità competenti per individuare i responsabili di questo ignobile gesto. “Altavilla Vicentina non tollera e non tollererà mai atti che incitano all’odio personale o che mirano a delegittimare il lavoro delle istituzioni. La nostra risposta sarà ferma, coesa e determinata”, conclude la Sindaca Zatton.

