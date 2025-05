Inaugurata la statua che celebra il carabiniere Attilio Franzan, medaglia d’oro al merito civile

Toccante celebrazione questa mattina nelle pertinenze della Tenenza dei Carabinieri di Dueville, dove si è svolta cerimonia per l’inaugurazione della statua che riproduce il carabiniere Attilio Franzan, Medaglia d’Oro al Merito Civile, originario di Isola Vicentina. L’opera, alta circa 2 metri e realizzata in rame dallo scultore Alessandro Maggioni, sarà posta a testimonianza del sacrificio e della dedizione del militare, a cui è intitolata la caserma dell’Arma di Dueville.

La figura del carabiniere Franzan è simbolo dei valori che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri: amor patrio, coraggio, senso dell’onore e del dovere. Il militare dell’Arma fu in servizio nel corso dell’ultimo conflitto mondiale nel posto fisso di Bretto lnferiore, oggi Slovenia, dove unitamente ad altri commilitoni era chimato a vigilare sulla centrale idroelettrica che forniva energia all’intera vallata. La sera del 23 marzo 1944, i partigiani slavi, con l’inganno, catturarono il sottufficiale comandante del presidio e tenendolo sotto la minaccia delle armi si fecero aprire la porta della caserma: i carabinieri presenti, colti di sorpresa nel sonno, furono immediatamente e irrimediabilmente sopraffatti. I militari vennero condotti sull’altopiano di Malga Bala. Franzan e gli altri carabinieri, venne rinchiuso in una stalla, subì disumane torture, fino a quando, dopo aver patito atroci sofferenze, venne barbaramente trucidato.

Per questo, il 27 marzo 2009 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano conferì al Carabiniere Attilio Franzan la Medaglia d’Oro al Merito Civile. Alla cerimonia, aperta con il sorvolo di un velivolo del 14° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno, hanno partecipato autorità civili e militari, il Prefetto Vicario Teresa Inglese oltre ai i sindaci di Dueville e di altri comuni limitrofi. Dopo la benedizione della statua da parte del Cappellano Militare della Legione Carabinieri Veneto, Don Corrado Tombolan, ha preso la parola il Comandante Provinciale Colonello Giuseppe Moscati, il quale oltre a lumeggiare la figura del Carabiniere Franzan ha ribadito l’importanza di queste cerimonie: “Oltre a saldare il rapporto dell’Arma con la popolazione – le parole di Moscati – servono per non dimenticare chi nell’assolvimento del dovere ha dato, sino all’estremo sacrificio, la propria vita a difesa della collettività e degli ideali di pace e giustizia”. Presenti alla cerimonia anche i familiari del Carabiniere Attilio Franzan ed una significativa rappresentanza di alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Roncalli” di Dueville.

