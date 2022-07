Torino, uomo ucciso per futili motivi. A Salerno un’anziana è stata trovata morta in casa

Con questa accusa a Torino è stato fermato un ventenne. Secondo quanto hanno ricostruito gli inquirenti, anche grazie alle testimonianze dei residenti del quartiere di Borgo Vittoria, il presunto omicida ha aggredito la vittima, un 56enne, è stata aggredita a pugni e bastonate nella notte scorsa. Sempre secondo le testimonianze l'aggressore sarebbe sceso in strada in ciabatte e lasciando aperta la porta di casa.

A Salerno la vittima di un omicidio potrebbe essere un’anziana, trovata senza vita nel suo appartamento. La sorella, 87 anni, insieme a lei nella casa, era ferita ed è stata trasportata in ospedale. Sul caso non è esclusa nessuna pista. L’anziana ferita ha riportato traumi facciali che possono essere riconducibili o a una caduta oppure ad una colluttazione. L’87enne non è in pericolo di vita ma è sotto shock, tanto che ancora non è riuscita a raccontare la dinamica dei fatti.

Nel milanese, a Parabiago, a perdere la vita è stato un tredicenne che si era tuffato nel canale Villoresi ed era rimasto incastrato in una chiusa. Subito soccorso e trasportato con l’elisoccorso al Circolo di Varese, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove però è deceduto poco dopo.