Investe motociclista e scappa: identificato dalla polizia locale

Non sarebbe in pericolo di vita il motociclista travolto e buttato fuori strada da un’auto nel tardo pomeriggio a Thiene in via dell’Autostrada, la bretella che collega Thiene a Santorso. L’automobilista è poi fuggito ma è stato identificato dagli agenti della polizia locale.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima della 18.30 all’altezza di Casa Insieme, poco lontano dalla rotatoria con via Cappuccini. Il conducente della moto, una Yamaha, stava percorrendo la NSA 384 proveniente da Santorso e viaggiava in direzione di Vicenza. Giunto in prossimità della rotatoria, il centauro ha rallentato a causa della colonna. Per cause in corso di accertamento, è stato tamponato dall’auto di marca Kia che seguiva.

L’impatto è stato violento, tanto che a seguito dell’urto il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto, per poi essere presumibilmente arrotato dall’auto investitrice, che si è data alla fuga, mentre la moto ha finito la corsa in un terreno agricolo posto sul lato destro della carreggiata. Grazie alla preziosa testimonianza di altri motociclisti, che hanno subito prestato soccorso, e ad elementi oggettivi rinvenuti sul posto, la polizia locale Nordest Vicentino è risalita all’identità del proprietario dell’auto, rintracciato da una pattuglia dopo appena un quarto d’ora nella sua abitazione di Malo. L’auto coinvolta nel sinistro si trovava all’interno del cortile privato dell’abitazione.

L’uomo è stato quindi accompagnato al comando di via Rasa, mentre il motociclista, comunque cosciente, è stato portato in ambulanza del Suem al pronto soccorso dell’ospedale si Santorso in codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. I rilievi dell’incidente e la regolazione traffico sono state effettuate da tre pattuglie della polizia locale Nevi, coadiuvate da una pattuglia della polizia locale “Alto Vicentino” di Schio.