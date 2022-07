Stasera Francia-Italia, esordio per le Azzurre di Milena Bertolini ad Euro 2022

Si gioca a Rotherham, è l’esordio per le Azzurre, da poco diventate professioniste, ad Euro 2022. Altra tappa internazionale per una squadra che già ai Mondiali del 2019 aveva raggiunto i quarti di finale.

Il commissario tecnico Milena Bertolini ha presentato in conferenza stampa la partita: “Stiamo bene abbiamo voglia di iniziare a giocare dopo tanti giorni di allenamento. La Francia e’ una squadra completa, ne siamo consapevoli, l’affrontiamo cercando di avere molta attenzione e ordine tattico”. Sulla formazione: “I dubbi ci sono sempre fanno parte del ruolo dell’allenatrice. Sarò soddisfatta se vedrò che le ragazze hanno dato tutto quello che potevano dare, poi vedremo come andrà a finire”. Poi un pensiero anche al 2019 ed a quanto è cresciuta la squadra: “Il Mondiale e’ passato, e’ stata un’esperienza bellissima che dobbiamo portarci dentro in questa competizione ma adesso dobbiamo voltare pagina e pensare all’Europeo”.

In conferenza anche il capitano Sara Gama, ed il suo pensiero non è molto diverso da quello del Ct: “Questa e’ una esperienza differente e bisogna mettere in campo qualcosa di più. Abbiamo fatto un percorso di crescita e ci portiamo il bagaglio della bellissima esperienza del Mondiale. In campo cercheremo di dare il massimo per vivere ancora una bellissima emozione”. Poi sulla partita: La tensione e’ quella giusta, siamo ansiose di fare il nostro debutto”.