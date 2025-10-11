Tragedia nel milanese, intera famiglia perde la vita in un incendio

di cui otto sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Le vittime sono tre membri di una famiglia: Benito Laria, di 88 anni, sua moglie Carmela Greco, di 82, e il figlio Carlo Laria, di 55 anni.



Sul posto, in via Cairoli, sono intervenuti i vigili del fuoco. L’appartamento si trova al primo piano di un condominio di quattro piani.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre autopompe, un’autoscala, una autobotte, due furgoni di supporto e un funzionario tecnico. Tre vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti durante le operazioni di soccorso: uno di loro è stato trasportato in ospedale e successivamente dimesso.

A quanto si apprende l’incendio è partito dalla stanza da letto nella quale dormiva il figlio, che sarebbe stato il primo a perdere la vita. Secondo una prima ricostruzione, i genitori del 55enne si trovavano nella propria camera da letto quando è scoppiato l'incendio. L'anziano marito sarebbe uscito dall'appartamento chiedendo aiuto per poi rientrare in casa, dove ha perso la vita. Un vicino della casa di fronte ha raccontato di aver sentito un rumore, di aver aperto la finestra e visto le fiamme.

Sul posto rimane dislocata una Aps del distaccamento di Rho per consentire ai cinquanta residenti evacuati di recuperare alcuni beni dai propri appartamenti. E' stato attivato il Nucleo Investigativo Antincendio della Direzione Regionale dei vigili del fuoco che avrà il compito, insieme ai carabinieri di Corsico, di capire le origini dell'incendio, di probabile natura accidentale.