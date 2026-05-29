Ritrovato l’anziano scomparso: era in stato confusionale fra i rovi di un bosco

Si è conclusa nel migliore dei modi la ricerca partita verso le 19 di ieri sera, venerdì 29 maggio, di un anziano di Valdastico non rientrato nella propria abitazione dopo essere uscito per una passeggiata.

Sul posto si erano radunate le squadre del Soccorso Alpino – di Arsiero, Schio e Asiago con il gruppo dei droni – e dei vigili del fuoco – con unità cinofile e l’elicottero che ha effettuato il sorvolo della zona. Fortunatamente, attorno alle 21, l’ottantenne è stato individuato dalle unità cinofile: era in stato confusionale tra i rovi di un bosco non distante dall’abitato. I soccorritori, tra i quali una dottoressa della Stazione di Arsiero, lo hanno raggiunto e ne hanno valutato le condizioni. Caricato in barella, l’anziano è stato trasportato fino alla strada e affidato all’ambulanza, che lo ha trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti.

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