Tragedia sull’A1: morti due autisti che trasportavano un carico di migranti

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte di oggi (15 settembre) sull'A1, a pochi chilometri dal Gra di Roma, dove hanno perso la vita due uomini di 34 e 32 anni entrambi italiani. Si tratta degli autisti che trasportavano un carico di migranti. Circa 50 quelli segnalati a bordo, erano partiti da Agrigento ed erano diretti a nord. Secondo una prima ricostruzione, l'autobus si sarebbe schiantato con un mezzo pesante. Molti, anche, i feriti.

Tra i 25 feriti, due sono stati trasferiti in codice rosso al Gemelli e all'Umberto I, otto in codice giallo distribuiti in vari ospedali. Altri 35 migranti sono stati visitati, ma non trasportati in ospedale perché illesi e sono stati quindi affidati alla prefettura. Il bus, in uso alla Prefettura di Agrigento, stava trasferendo i migranti da Porto Empedocle ai centri d'accoglienza del Piemonte. Le persone a bordo del pullman erano sbarcate a Lampedusa nei giorni scorsi, in una situazione di piena emergenza.

Questa mattina nel tratto compreso tra Guidonia e il bivio con la diramazione Roma nord, il traffico ha transitato su una corsia e si sono registrati 3 km di coda in direzione Firenze. Massima attenzione dunque per gli automobilisti in transito in quella zona. Mentre il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali delle vittime.