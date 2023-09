Nello schianto tra scooter e due auto è morto un 38enne. Lascia nel lutto moglie e tre figli

E’ una comunità stravolta dalla tragica notizia quella di Tezze sul Brenta, dove da 24 ore ormai una famiglia ha perso il proprio pilastro in un incidente stradale avvenuto in via Tre Case, verso la frazione di Stroppari, alle 7.50 di giovedì 14 settembre. L’ennesima vittima di un incidente stradale nel Vicentino si chiamava Altin Lekay, aveva solo 38 anni e viveva proprio nella cittadina del Bassanese.

Sposato con tre figli minorenni, due ragazze adolescenti di 14e 13 anni e un bambino di 9. Era di origini albanesi, ma con cittadinanza italiana acquisita da tempo. Ieri mattina come d’abitudine si stava recando al lavoro, in una ditta della zona industriale di Stroppari con mansioni di operaio tecnico, in sella al suo scooter Honda. Per cause da accertare – i rilievi sono stati affidati alla polizia locale – il motociclo è andato a urtare una prima vettura che stava rallentando la marcia e, sullo sbalzo, lo sfortunato 38enne è stato travolto in pieno sulla corsia di marcia opposta. E’ morto sul colpo.

Illese le due donne che si trovavano alla guida di una Nissan Note e di un’Audi, coinvolte nel tragico doppio impatto. Si tratta di una 63enne e di una 53enne, tutte e due vicentine. La conducente dell’Audi Q3 bianca all’ultimo istante, d’istinto, ha tentato di evitare il corpo dello scooterista schizzato sulla sua carreggiata, “virando” a destra e andando a sbattere con il muso della propria vettura contro un muro grezzo, ma la manovra disperata non ha impedito l’impatto sulla vittima. La salma dell’uomo, dopo la rimozione autorizzata dalla Procura di Vicenza, sarà con ogni probabilità sottoposta ad autopsia. Sul posto, pochi minuti dopo, è giunta la moglie, attorniata da altre persone.

Da parte del sindaco locale Luigi Pellanda è giunto subito un messaggio di cordoglio per conto di tutta la cittadinanza, che dovrà fra quadrato e sostenere la moglie di Alin e i suoi figli, non solo in questi giorni di dolore ma anche, e responsabilmente, nel futuro a venire. “Non li lasceremo soli“, ha assicurato il primo cittadino sul luogo del drammatico evento. Per conoscere la data delle esequie del papà di Tezze sul Brenta, Altin, si andrà di certo ai primi giorni della prossima settimana. La tragica notizia ha toccato nel profondo i tanti parenti e gli amici del giovane padre anche in Albania, circolata subito sui social ieri.