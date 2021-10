Vaccino anti Covid, via libera alla terza dose per fragili e tutto gli over 60

E’ arrivato, dopo il parere dell’Agenzia Europea del Farmaco, la circolare del Ministero della Salute che autorizza l’imoculazione del siero per fragili e per tutti gli over 60.

Inoltre, secondo il direttore della prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza “per ora non si sta pensando ad una terza dose per tutta la vaccinazione”. Nei numeri della campagna vaccinale la spiegazione delle sue parole: l’80% della popolazione risulta coperta, e volano le immunizzazioni tra gli adolescenti, visto che nella fascia di età tra i 12 e i 19 anni il 60% risulta già vaccinato. Preoccupano invece i numeri per gli over 50, visto che oltre 3 milioni di soggetti risultano ancora non coperti dal vaccino: nello specifico, sono 229.844 gli over 80 senza dosi, 483.149 gli over 70, 839.670 gli over 60 e 1.435.196 gli over 50.

Chi può accedere alla terza dose di vaccino. Secondo la circolare del Ministero della Salute, la condizione di elevata fragilità viene rappresentata per chi soffre di malattie respiratorie ; malattie cardiocircolatorie; malattie neurologiche; diabete e altre endocrinopatie severe; malattie epatiche; malattie cerebrovascolari; emoglobinopatie; patologie come fibrosi cistica; sindrome di Down; grave obesità, ed infine disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e psichica.