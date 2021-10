Pallone d’oro 2021, effetto Europeo: 5 italiani tra i 30 candidati

Tra i 30 candidati al prestigioso riconoscimento ci sono, infatti, ben 5 calciatori italiani, 5 campioni d’Europa. Non accadeva dal 2007 quando in lizza c’erano: l’eterno Paolo Maldini, e gli azzurri Pirlo, Totti, Pippo Inzaghi, Buffon, Gattuso e Fabio Cannavaro. Sette candidati anche l’anno prima grazie al titolo mondiale vinto dalla Nazionale di Marcello Lippi. Nel 2006 peraltro trionfò il capitano azzurro Fabio Cannavaro. Va detto, però, che in quelle edizioni i candidati in totale erano 50.

I candidati di oggi. Si va da Jorginho, che è tra i grandi favoriti perchè ha vinto anche la Champions League con il Chelsea, a Donnarumma, nominato pure tra i migliori portieri. E poi troviamo: capitan Chiellini, Bonucci e Barella, campione d’Italia con l’Inter. Ricordiamo che nelle ultime due edizioni, 2018 e 2019, nella lista non compariva alcun italiano. Gli ultimi a essere presenti erano stati Buffon e Bonucci nel 2017.

Nell’elenco non mancano i soliti due mostri sacri, i due pluridecorati a livello di Pallone d’Oro: Leo Messi, che quest’anno ha vinto la Coppa America con l’Argentina, e Cristiano Ronaldo. La cerimonia di premiazione è in programma il 29 novembre a Parigi. Difficile fare pronostici perchè sono tanti i potenziali vincitori: a cominciare da Mbappé. Occhio ai calciatori del Chelsea campione d’Europa: Kanté, Mount e il capitano Azpilicueta.

Gli altri grandi nella lista dei 30 migliori giocatori dell’anno. Il Manchester City, campione di Premier League, conta su De Bruyne, Mahrez, Foden e Sterling. Il Tottenham schiera Harry Kane. A proposito di bomber, ci sono anche Lewandowski del Bayern Monaco, Salah del Liverpool, Moreno del Villareal vincitore dell’Europa League, Suarez campione di Spagna con l’Atletico Madrid e Benzema del Real Madrid. Sempre in tema di “Casa Blanca” madridista, conferma per Modric, che nel 2018 da vicecampione del mondo con la Croazia interruppe il monopolio Messi-Ronaldo.

Altri nomi da segnalare. A cominciare da Lautaro Martinez, campione d’Italia con l’Inter e vincitore della Coppa America con l’Argentina. E ancora: Lukaku oggi al Chelsea ma principale artefice dello scudetto interista con 24 reti e 10 assist. Senza dimenticare il milanista Kjaer, capitano della Danimarca semifinalista a Euro 2020, premiato anche per aver contribuito a salvare la vita a Eriksen dopo il suo arresto cardiaco in campo.

L’elenco degli aspiranti al “premio Yashin”. Il grande favorito è Donnarumma, già premiato come miglior giocatore dell’Europeo. Nella lista ci sono poi l’interista Samir Handanovic, il portiere del Paris Saint Germain Keylor Navas che contende proprio a Donnarumma il posto di titolare nel Psg, il numero uno belga del Real Madrid Courtois, Ederson del City, Mendy del Chelsea, l’intramontabile Neuer del Bayern, Oblak dell’Atletico Madrid, Schmeichel del Leicester e Martinez dell’Aston Villa. Ricordiamo che questo premio è intitolato a Lev Yashin, mitico “ragno nero” russo ai tempi dell’URSS e fino a oggi unico portiere ad aver vinto il Pallone d’Oro.

Nessun italiano invece tra gli under 21 che si contendono il “premio Kopa”. Dieci i candidati: Pedri del Barcellona, Reyna e Bellingham del Borussia Dortmund, Greenwood del Manchester United, Musiala del Bayern, Saka dell’Arsenal, Wirtz del Bayer Leverkusen, Doku del Rennes, Mendes del Paris Saint Germain e Gravenberch dell’Ajax. Un riconoscimento intitolato a Raymond Kopa che fu il primo calciatore francese a vincere il Pallone d’oro. Attenzione alla finale di Nations League Francia-Spagna che potrebbe incidere sul risultato finale di questa edizione 2021 del famoso premio istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese “France Football”.