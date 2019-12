Val Senales, valanga su pista da sci: tre vittime

L'ultima di una serie che in pochi giorni ha già provocato sette vittime. A perdere la vita, questa volta,tutti travolti da unadi grandi dimensioni che si è abbattuta, alle 12.10, su una pista da sci sul

La slavina, una massa nevosa di grandi dimensioni con una larghezza di circa 150 metri ed una lunghezza di circa 500 metri, si è riversata sulla pista Teufelsegg e ha coinvolto diversi sciatori. Due di questi sono stati trasportati con ferite di media entità all'ospedale di Merano.

La tragedia è avvenuta sulla pista da sci che dal ghiacciaio, a oltre 3000 metri di quota, porta al fondo valle. La slavina si è staccata nel tratto tra la cosiddetta Forcella dei contrabbandieri e il rifugio Teufelsegg e ha investito le vittime, una comitiva di turisti tedeschi. Sul posto sono arrivati circa 70 soccorritori del Soccorso alpino, dei Carabinieri e della Guardia di finanza, coadiuvati da tre elicotteri. Il bambino è stato rianimato sul posto e trasferito con l'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, ma non c'è stato nulla da fare: è morto dopo il ricovero.

Un'altra valanga è caduta anche in alta Val Passiria a Punta Cervina, nelle Alpi Sarentine, a 2.600 metri di quota. Uno scialpinista originario del Trentino è stato salvato dai compagni di escursione dopo essere stato travolto dalla slavina ed è stato trasportato all'ospedale di Bolzano per accertamenti. Recuperato in stato di ipotermia, non sembra essere in pericolo di vita.