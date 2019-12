Capodanno in festa, all’insegna della natura e solidale: gli appuntamenti nel vicentino

Il conto alla rovescia per l’attesa della fine dell’anno 2019 è quasi alle porte. Ecco una serie di proposte, tra feste in piazza, concerti e spettacoli: non mancano però eventi all’insegna di un inizio d’anno solidale, ma anche marce e camminate per iniziare il 2020 immergendosi nella natura.

Si parte con Vicenza, dove il Comune, in accordo con la questura, ha emesso un’ordinanza per garantire il più possibile la sicurezza, vietando la detenzione di botti, spray al peperoncino e bevande da asporto in bottiglie di vetro o lattine. I festeggiamenti prenderanno il via già alle 11.00 di mattina del 31 dicembre per una serie di eventi dedicati alle famiglie, con musica e animazione, in una festa che proseguirà fino alle due del mattino. L’organizzazione è del Comune di Vicenza e di Fabio Facchini di Vgest, curatore del progetto artistico realizzato per conto di Confcommercio Vicenza con il sostegno di Funny Group e Radio WOW.

Alle 11 aprirà lo stand, in stile “baita di montagna”, con cioccolata calda, the, vin brulè e bombardini caldi che rimarrà aperto per tutto il pomeriggio. Alle 18 il cuore della festa si sposterà al centro di piazza dei Signori, luogo ideale per l’aperitivo prima di andare a cena. Alle 22, infine, prenderà il via la serata rigorosamente dance animata da performer, dj e ballerine dal grande palco allestito a fianco dell’albero di Natale. Sul palco e in console si alterneranno Aryfashion, vocalist del Motorshow, Thorn, performer attivo a livello internazionale e Ares Favati. I dj saranno invece Andrea Bozzi, Gianni B, Giulio Palm Beach. Alle 23.50 inizierà il countdown. Dopo mezzanotte si proseguirà con tanta musica, balli e spettacoli fino alle 2 del primo giorno dell’anno.

Al Teatro Comunale di Vicenza, la sera del 31 dicembre alle 22.00, non mancherà la XXII edizione del Gran Concerto di San Silvestro, diretta da Alexander Lonquich. L’Orchestra del Teatro Olimpico a ranghi completi propone una serie di brani frizzanti e molti noti di Stravinskij, Ravel, Milhaud e Kodály. In chiusura, prima dell’immancabile bis a sorpresa, la celeberrima Suite dallo Schiaccianoci di Čajkovskij.

Sempre a Vicenza la Diocesi organizza “Quelli dell’ultimo”, un Capodanno di condivisione rivolto a tutti i giovani dai 16 ai 35 anni per vivere l’ultimo dell’anno all’insegna dell’incontro, della prossimità, dell’amicizia e del divertimento all’interno di diverse realtà che accolgono anziani, persone con disagio mentale o con disabilità, persone senza dimora. Per informazioni ed iscrizioni quellidellultimo.it.

Bassano del Grappa si animerà martedì 31 dicembre in Piazza Libertà dalle 23.00 fino alle 02.00 del mattino, con animazione, musica live, brulé e panettone per tutti, e con l’esibizione della band Radio Hertz. Il tutto organizzato dall’associazione Pro Bassano.

Il 1° gennaio il Comune e il gruppo podisti Sarcedo “Il Sorriso” organizzano “Buon Anno a Sarcedo sui percorsi permanenti”, una manifestazione ludico-motoria che prenderà il via dal centro parrocchiale a partire dalle ore 13.30.

Si terrà invece da Asiago a Campiello la “Prima marcia di Capodanno sull’antica strada del Costo”, una ciaspo-camminata di circa 11 chilometri insieme a Tarcisio Bellò e Walter Fabris, con ritrovo alle 12.30 alla trattoria al Granatiere di Tresché Conca.

Ritorna anche il “Primo dell’Anno sul Summano”, organizzato da Faizanè Runners Team: come da tradizione il primo giorno dell’anno si rinnova il ritrovo all’Angelo alle ore 9.00 per salire, ogni uno con il proprio passo, e brindare all’ombra della croce l’arrivo del nuovo anno.