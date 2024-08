Veliero affondato nel palermitano: morto un uomo

È accaduto all’alba di oggi (19 agosto 2024) nel tratto di mare davanti a. Un primo bilancio parla di sei dispersi e, mentre 15 persone sono state salvate dalle motovedette della guardia costiera e dai vigili del fuoco.

Secondo quanto raccolto, l’imbarcazione sarebbe affondata a causa della tromba d’aria che si è abbattuta sulla zona. L’imbarcazione, battente bandiera inglese, accoglieva perlopiù cittadini britannici, ma anche un neozelandese, un cittadino dello Sri Lanka, due anglo francesi e un irlandese. I sommozzatori dei vigili del fuoco e i militari della Capitaneria hanno anche salvato un bimbo di un anno che è stato trasportato all’ospedale dei Bambini di Palermo.

L’imbarcazione si chiama “Bayesian”. Si tratta di un veliero di oltre 50 metri, super lusso, con un albero in alluminio che risulterebbe il più grande del mondo. Mentre la Procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo per indagare sull’accaduto, arriva la testimonianza di una sopravvissuta. È una donna di 35 anni che era bordo con la figlia di appena un anno. “Per due secondi ho perso la bimba in mare, poi l’ho subito riabbracciata tra la furia delle onde. L’ho tenuta forte, stretta a me, mentre il mare era in tempesta. In tanti urlavano. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio e in 11 siamo riusciti a salirci sopra” ha raccontato all’ANSA. Adesso si trova all’ospedale dei Bambini nella stanza della figlia.