Autista vicentino muore nel tamponamento fra quattro camion in A4 a Brescia

E’ un 41enne residente nel vicentino e di origini moldave la vittima del drammatico tamponamento fra quattro camion avvenuto questa mattina prima dell’alba in autostrada A4 tra i caselli di Brescia centro e Brescia Ovest. Nell’incidente ferite anche altre tre persone.

Due gli autisti estratti dai vigili del fuoco dalle lamiere: quello vicentino è spirato prima dei soccorsi, l’altro è stato portato in gravi condizioni in ospedale.

Le iniziali della vittima sono N.C., In base a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Brescia, i quattro mezzi si sarebbero tamponati a vicenda per cause ancora in corso di accertamento. La morte dell’autista vicentino è stata quasi immediata.